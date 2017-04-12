В Atlantic Council пояснили, чому МВФ продовжує фінансувати Україну

Коли рада Міжнародного валютного фонду зібралася 3 квітня, вона постановила, що український уряд виконав лише 5 з 14 умов з проведення структурних реформ. І все одно Україна отримала мільярд доларів у рамках програми фінансової допомоги на 17,5 мільярдів. Про це у своїй статті пише експерт Atlantic Council Андрес Аслунд, передає DT.UA.

Експерт зауважує, що жодна міжнародна організація не діє швидше і ефективніше, ніж фонд. У нього також є набагато більше коштів у розпорядженні, ніж в будь-кого у світі. Персонал МВФ дуже кваліфікований, і йому краще платять за роботу, ніж у будь-якій іншій організації.

У фонду чітке завдання й сувора ієрархія. Виконавчий директор Крістін Лагард або її перший заступник видають розпорядження та через кілька днів після цього місія МВФ відправляється в потрібну країну. В особливих випадках угода про допомогу може з'явитися за два тижні, а ще через два тижні - виконавча рада МВФ може ухвалити рішення. І вже на наступний день мільярди доларів можуть бути передані без схвалення будь-якого уряду або парламенту.

МВФ може діяти так, тому що його мандат обмежений. Його мета - досягти макроекономічної стабільності, щоб уберегти країни від дефолту й приборкати інфляцію, що зазвичай означає домогтися скорочення дефіциту бюджету, жорсткої монетарної політики та реалістичної політики щодо обміну валют. За це МВФ може запропонувати миттєві виплати кредитів для збільшення резервів центральних банків.

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11 березня 2015 року, коли рада МВФ ухвалила цьогорічну програму стабілізації для України, він вирішив передати 5 мільярдів доларів негайно. Гроші були перераховані Києву наступного дня, й крихітні валютні резерви України фактично подвоїлися. Ніхто крім МВФ не зміг би це зробити. Якщо б будь-який парламент спробував, йому б довелося пройти через тривалий і непростий процес у парламенті, а Україна тим часом потонула б у фінансовій кризі.

"Причина, чому МВФ передав четвертий транш Україні навіть незважаючи на те, що уряд виконав менше половини вимог фонду щодо структурних реформ, полягає в тому, що Україна виконала макроекономічні умови, зокрема збалансовує бюджет. А це найголовніше. Очікувалося, що в України буде дефіцит бюджету на рівні 3,7% від ВВП, але він зупинився на 2,3%, таким чином вимога була разюче перевиконана. Інфляція була трохи нижчою, ніж потрібно, хоча іноземний дефіцит - дещо вищий. А обмінний курс стабілізувався у жорстких зовнішніх умовах", - пояснює Аслунд.

Він додає, що питання великої кількості структурних вимог, які поставив МВФ, виправдане. Адже воно було головною скаргою на програму МВФ в Індонезії і Південній Кореї під час азіатської фінансової кризи 1997-1998 роках. Однак МВФ не може ігнорувати поширену міжнародну й внутрішню думку про необхідність більш рішуче вести боротьбу з корупцією в Україні та працювати над відновленням соціальної справедливості. Формальним же виправданням для вимог МВФ проводити структурні реформи є макроекономічні цілі.

Аслунд нагадує, що протягом двох попередніх періодів найважливішими вимогами були націоналізація недокапіталізованого "Приватбанку" і запуск системи електронного декларування для 100 тисяч чиновників. Обидві умови були виконані, а ті пункти, які Україна не виконала, на думку експерта, були не такими важливими. Для отримання наступного траншу перед Україною не менше 16 структурних реформ. Але лише дві з них дійсно важливі: прийняття пенсійної реформи до кінця квітня, а також ухвалення законопроекту про продаж землі до кінця травня.

"Якщо ці умови будуть виконані, думаю, що МВФ ухвалить п'яту виплату до червня", - вважає Аслунд. На його думку, всі ключові вимоги, які висуває МВФ, корисні для України.

Він вказує, що завдяки фінансовій допомозі фонду українські валютні запаси за останні три роки зросли з 5 мільярдів до 16,7 мільярдів доларів. А це дозволило стабілізувати обмінний курс й стримати інфляцію. Тепер Україна отримала реальну можливість нарешті почати відчутне економічне зростання.