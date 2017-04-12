Японська ієна досягла багатомісячних максимумів на фоні геополітичної напруженості

Ієна відновила п'ятимісячні максимуми до долара, євро і фунта стерлінгів у середу, оскільки геополітична напруженість знизила апетит до ризику, давши перевагу безпечній японській валюті.

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Втеча інвесторів від ризику підтримала безпечні активи - ієну, держоблігації та золото - на фоні нових побоювань щодо результату президентських виборів у Франції та можливих військових заходів США проти Сирії та Північної Кореї.

Долар вранці торгувався на рівні 109,41 ієни після зниження до 109,350 - мінімуму з 17 листопада, повідомляє Рейтер.

Євро, який вночі втратив більше 1 відсотка, продовжив падіння, досягнувши п'ятимісячного мінімуму в 116,020 ієни. Єдина європейська валюта може знизитися до ієни 13-й день поспіль.

У вівторок північнокорейське держінформагентство попередило, що КНДР може відповісти США ядерною атакою у разі будь-яких ознак агресії з боку Вашингтона, після того як ударне угруповання військово-морських сил США попрямувало в бік західної частини Тихого океану.

Несподівані успіхи вкрай лівого політика Жана-Люка Меланшона, який увірвався в четвірку лідерів президентської гонки у Франції, змусили аналітиків прораховувати найрадикальніші сценарії.

Євро знизився до ієни, стабілізувався до долара, торгуючись на рівні $1,0605.

Фунт стерлінгів опустився до мінімуму майже за п'ять місяців в 136,60 ієни і втратив 0,1 відсотка до $1,2484 до долара після підйому приблизно на 0,6 відсотка вночі.