Чому іноземні інвестиції важливі. Оприлюднення результатів дослідження та дискусія
11:00, 12 квітня 2017Фінанси
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Форум на тему «Чому прямі іноземні інвестиції важливі» триває у Києві в середу 12 квітня.
Модерує Валерій Пекар - громадський активіст, викладач, підприємець.
Серед спікерів: Юлія Ковалів, Голова офісу Національної інвестиційної ради; Віктор Галасюк, народний депутат; Андрій Гундер Президент Американської торговельної палати; Константінос Спанудіс, Генеральний директор Кока-Кола Беверіджиз Україна.
На форумі буде презентовано результат дослідження мультиплікативного ефекту від діяльності іноземного інвестора, оцінено його прямий та опосередкований внесок у ВВП в цілому та у харчову галузь економіки зокрема; продемонстровано вплив іноземного інвестора на зайнятість і податки.
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