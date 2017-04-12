Чому іноземні інвестиції важливі. Оприлюднення результатів дослідження та дискусія

Модерує Валерій Пекар - громадський активіст, викладач, підприємець.

Серед спікерів: Юлія Ковалів, Голова офісу Національної інвестиційної ради; Віктор Галасюк, народний депутат; Андрій Гундер Президент Американської торговельної палати; Константінос Спанудіс, Генеральний директор Кока-Кола Беверіджиз Україна.

На форумі буде презентовано результат дослідження мультиплікативного ефекту від діяльності іноземного інвестора, оцінено його прямий та опосередкований внесок у ВВП в цілому та у харчову галузь економіки зокрема; продемонстровано вплив іноземного інвестора на зайнятість і податки.