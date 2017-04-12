Гройсман – міністрам: українці в 2017 році повинні відчути економічне зростання

Українці після досягнення в 2014-2016 роках стабілізації ситуації вже цього року повинні відчути економічне зростання, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«Хочу наголосити, що всі підстави говорити про те, що 2017 рік утвердиться як рік зростання, є. Але потрібно, щоб він утвердився як рік відчуття українських громадян, що ситуація змінилася, змінилася на краще. Шановні колеги, давайте у всіх сферах нашого життя зробимо капітальний ремонт і реконструкцію для того, щоб Україна була успішною», - сказав очільник уряду.

Також Гройсман зазначив, що члени уряду повинні консолідувати зусилля для поліпшення якості життя українських громадян.

«Хочу заохотити всіх нас динамічно, якісно й ефективно рухатися далі. План дій уряду до 2020 року затверджено, тепер наше головне завдання - виконувати цей план в інтересах українців», - наголосив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк і МВФ прогнозують зростання економіки України в 2017 році на 2%. За даними Держстату, в 2016 році українська економіка зросла на 2,3%.

Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.

Гройсман раніше закликав народних депутатів підтримати п'ять запропонованих урядом реформ для забезпечення економічного зростання: пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти та медицини.