Рада переклала на плечі місцевих бюджетів утримання спортивних шкіл та центрів олімпійської підготовки

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту, реєстраційний номер 2223а).

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Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 233 із 343 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом включено до переліку видатків на фінансування фізичної культуриста спорту, які здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, видатки на фінансування - шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, фізичного здоров’я населення, штатних спортивних команд резервного спорту; підготовку збірних команд регіону до участі у спортивних змаганнях державного рівня; спортивних споруд республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення.