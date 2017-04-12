Міністр соцполітики розповів, від чого залежатиме рівень підвищення пенсій

Надходження в Пенсійний фонд України у першому кварталі цього року завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати зросли на 37%, що дозволить провести осучаснення пенсій за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду.

Про це заявив журналістам міністр соціальної політики Андрій Рева в Кабінеті міністрів.

Читайте такожГройсман повідомив, скільки мільярдів потрібно для підвищення пенсій

«За перші три місяці надходження до Пенсійного фонду зросли на 37%. Це означає, що впродовж першого кварталу понад нового плану надійшло 7 млрд грн. Ми порахували, що до кінця року нам необхідно додатково до тих кошти, які передбачені бюджетом Пенсійного фонду, 11-12 млрд грн. Враховуючи надпланові 7 млрд грн, до жовтня місяця ми на цю суму вийдемо», - сказав Рева, відповідаючи на питання, за рахунок яких ресурсів здійснюватиметься осучаснення пенсій.

При цьому він зазначив, що уряд не піде на підвищення дотацій Пенсійного фонду, які на сьогодні вже досягли 141 млрд грн.

Що стосується рівня підвищення пенсій, то Рева повідомив, що цей показник буде розраховуватися за формулою, яка враховує страховий стаж та розмір внесків. «Починаючи з 2000 року, всі внески персоніфіковані – можна подивитися і порівняти свій внесок із середньою заробітною платою за той місяць, у якому сплачено внесок, і розрахувати відповідний коефіцієнт», - пояснив він.

Що стосується періоду до 2000 року, за словами міністра, для цієї групи пенсіонерів також є методика. «Ключовим елементом цієї формули є показник середньої заробітної плати, який з 2012 року не переглядався. Уявіть, цього року у пенсіонера, який йде на пенсію, цей показник 3,7 тис. грн, минулого року – 3,2 тис грн, а у пенсіонера до 2012 року – 1,197 тис. грн», - зазначив він.

Рева наголосив, що саме для врегулювання цього величезного розриву в рівні пенсій і проводиться осучаснення пенсій. «Той, хто сьогодні йде на пенсію, мало того, що отримує високу пенсію, а ще й може працювати, більш менш в силі й здоров'ї. В результаті люди, які досягли так званого віку «немічності» і відчувають великі потреби в лікуванні та купівлю ліків, опиняються в гіршому стані, ніж ті, що йде на пенсію зараз», - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, уряд у рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів із українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.