Мінфін хоче до кінця тижня узгодити з МВФ проект пенсійної реформи

Міністерство фінансів України до кінця цього тижня узгодить з місією Міжнародного валютного фонду, що працює в країні, проект пенсійної реформи.

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Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на брифінгу в Києві.

«Ми зараз все комплексно проаналізуємо і будемо узгоджений варіант подавати до Верховної Ради. Я думаю, що дуже скоро ми цю роботу завершимо. Думаю, що до закінчення роботи місії МВФ до кінця тижня - УНІАН) ми все узгодимо, тому це питання кількох тижнів», - сказав міністр.

За словами Данилюка, пенсійна система за підсумками проведення реформи має стати справедливою і бездефіцитною.

Також глава Мінфіну підкреслив, що уряд обговорює з місією МВФ й інші важливі реформи, в тому числі - реформу ДФС.

Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 млн українців, а також скасувати оподаткування працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої та бездефіцитної пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.