Кабмін проведе спеціальне засідання з полегшення доступу бізнесу до фінресурсів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за пропозицією голови Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха оголосив про готовність провести спеціальне засідання Кабінету міністрів з полегшення доступу бізнесу до фінансових ресурсів, зокрема й - кредитних.

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Про це очільник уряду заявив на другому Українському форумі бізнесу в Києві.

«Я вважаю, що це абсолютно актуальна ідея, давайте готувати це засідання разом», - сказав він.