Пенсійної реформи очікують 12 мільйонів українців - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева закликав Верховну Раду підтримати урядову пенсійну реформу, проведення якої очікують 12 мільйонів українців.

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"Ми відстояли позицію, що загальний пенсійний вік залишиться незмінним. Прошу народних депутатів підтримати нашу реформу", - заявив міністр, виступаючи в Комітеті Верховної Ради з економічної політики.

За його словами, ця реформа є плодом праці річного уряду із залученням міжнародних та українських експертів.

Як повідомляв УНІАН, уряд в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Урядовий варіант пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, а пропонує інші інструменти для побудови справедливої і бездефіцитній пенсійної системи.

Згідно із заявою Міжнародного валютного фонду за підсумками засідання Ради директорів з українського питання, Україна не може відкладати проведення масштабної пенсійної реформи, зокрема підвищення ефективного пенсійного віку.

Згідно з переліком структурних маяків програми розширеного фінансування EFF між МВФ і нашою країною, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду ухвалити законодавство щодо пенсійної реформи до кінця квітня.