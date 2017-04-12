Російському "Мегаполісу" віддають конфісковане майно

Сьогодні Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби російському тютюновому монополісту "Тедіс-Україна", в Рівному має бути повернуто близько 2 тисяч ящиків сигарет, а в Полтаві – біля 2 мільйонів пачок сигарет, повідомив народний депутат ВР України, Андрій Левус на своїй сторінці у Facebook.

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"Нагадаємо, що два тижні тому відбулись обшуки ГПУ та МВС в Антимонопольному комітеті щодо російського тютюнового монополіста "Тедіс-Україна". Юрій Луценко повідомив: слідством встановлено, що справжніми власниками компанії є представники великого російського бізнесу та соратники керівника країни-агресора. Зокрема, це "фсбшник" Кесаєв, який також є власником російського "Заводу ім. Дегтярьова", що випускає озброєння для Росії. Через фіктивні фірми нею було виведено в Росію 2,5 мільярда гривень, частиною з них було профінансовано терористичні організації ДНР та ЛНР.

Сьогоднішнє рішення суду дуже схоже на спроби "злити" цю справу. Ми звертаємось до ГПУ та особисто до Генерального прокурора Юрія Луценка невідкладно прореагувати на ці рішення суду. Адже після гучних заяв від ГПУ про виведення компанією "Тедіс- Україна" мільярдів гривень в Росію та фінансування тероризму – це не просто справа про шахрайство, а питання національної безпеки країни.

ГПУ повинно подати апеляцію на рішення суду, а слідчого ГПУ Машика В.П, який погодився у суді повернути цигарки, перевірити на предмет підкупу зі сторони російської фсбшної компанії.

"Ми тримаємо на контролі цю справу і очікуємо не лише припинення діяльності російського монополіста, який фінансував терористів на Донбасі, але і притягнення до відповідальності винних з української сторони", - заявив народний депутат ВР України, Андрій Левус.