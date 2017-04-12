Гривня на міжбанку зміцнилася до 26,87 за долар

У середу, 12 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,84/26,87 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4956/28,5380 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8757 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 566 угод на суму 293,06 мільйона доларів.