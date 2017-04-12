Економічне зростання в Україні заклало основи для підвищення соцстандартів - Гройсман

Економічне зростання та макроекономічна стабілізація, досягнуті в Україні в 2016 році, заклали основи для подальшого зростання і підвищення соціальних стандартів. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, виступаючи в Комітеті Верховної Ради з економічної політики.

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"Економічне зростання і макроекономічна стабілізація, яких нам вдалося досягти в 2016 році, заклали основи для подальшого зростання", - підкреслив прем'єр, зазначивши, що необхідні зміни нереально провести за 1 рік, але уряд системно налаштований на зміни, в тому числі в соціальній сфері, підвищення рівня життя українців.

За його словами, для подальшої фіскальної консолідації та розвитку економіки необхідно провести пенсійну та земельну реформи, ефективну приватизацію держмайна, а також реформи охорони здоров'я та освіти.

Гройсман підкреслив, що для проведення цих перетворень важлива підтримка парламенту, і закликав народних депутатів підтримати ці реформи.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпечення ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.