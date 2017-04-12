Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,87 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2687,5671 (12 квітня – 2689,3785)

100 EUR – 2850,1649 (12 квітня – 2855,0442)

10 RUR – 4,7353 (12 квітня – 4,7219)

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Як повідомляв УНІАН, 12 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,84/26,87 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4956/28,5380 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,8757 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 566 угод на суму 293,06 мільйона доларів.