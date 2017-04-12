Активи працюючих банків України в лютому зросли майже на 29 мільярдів

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних фінансових установ, за лютий зросли на 28,693 мільярда гривень, або на 2,4%, – до 1,241 трильйона гривень за станом на 1 березня.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг активів скоротився на 14,794 мільярда гривень, або на 1,2%.

Зобов'язання банків в лютому виросли на 0,6%, але при цьому знизилися на 2,9% з початку року - до 1,099 трильйона гривень.

Капітал банків зріс на 18,4% у лютому і на 14,8% з початку року - до 142,1 мільярда гривень.

Також повідомляється, станом на 1 березня кількість працюючих в Україні банків, які мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, склало 93, у тому числі 38 банків з іноземним капіталом.

Довідка УНІАН. Станом на початок 2016 року активи працюючих банків в Україні становили 1,254 трильйона гривень, а кількість працюючих банків - 117.