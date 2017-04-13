Україні для досягнення істотного зростання економіки необхідно в рік залучати 7-10 млрд доларів іноземних інвестицій – голова Національної інвестради

Україні для досягнення істотного зростання економіки необхідно щорічно залучати 7-10 млрд доларів прямих іноземних інвестицій.

Про це в ході форуму на тему «Чому прямі іноземні інвестиції важливі» заявила глава офісу Національної інвестиційного ради Юлія Ковалів.

«На сьогодні Україна досягла макростабілізації. Але за рівнем ВВП ми значно відстаємо від сусідніх східноєвропейських країн. Основними драйверами, які дозволять нам швидко надолужити відставання, є іноземні інвестиції і експорт. Для істотного зростання української економіки необхідно отримувати в середньому 7-10 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій щорічно», - сказала Ковалів.

За її словами, інвестори запускають цілий ланцюг економічних відносин, створюючи так званий мультиплікативний ефект.

У ході форуму також було презентовано дослідження GfK Ukraine «Оцінка соціально-економічного впливу системи компаній Кока-Кола в Україні», на прикладі якого було продемонстровано вплив інвестицій на економіку України.

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Зокрема, згідно з проведеним дослідженням, на кінець 2015 року загальний обсяг інвестицій «Кока-Кола» в Україні склав 490 млн дол., що становить 1% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну станом на кінець 2015 року. А загальний економічний ефект від діяльності в Україні склав 4,9 млрд грн в 2015 році, що становить 0,25% ВВП, - йдеться в дослідженні.

«Економічний ефект від діяльності системи компаній Кока-Кола ми називаємо «Ефект 12», що означає, що кожна гривня додаткової вартості компанії генерує близько 12 додаткових гривень для української економіки», - сказав генеральний директор «Кока-Кола Беверіджиз Україна» Константінос Спанудіс. За словами Спанудіса, компанія співпрацює з більш ніж 1300 постачальниками, 75% з яких - українські компанії. Дослідженням доведено, що 1 робоче місце в системі компаній опосередковано забезпечує ще 17 робочих місць в економіці.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, іноземні інвестори в 2016 році вклали в економіку України 4,406 млрд дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що на 642 млн дол., або на 17,1%, більше показника за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.