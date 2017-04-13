Китай суттєво підвищив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в четвер зміцнив курс юаня до долара на 0,42%, повідомляє Прайм з посиланням на дані регулятора.

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У четвер Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8651, що на 289 пунктів нижче фіксингу середовища, коли курс юаня склав 6,8940.

Раніше прем'єр Держради КНР Лі Кецян заявив, що влада Китаю не прагне до девальвації юаня для стимулювання зовнішньої торгівлі. Раніше голова Народного банку Китаю Чжоу Сяочуань заявив, що курс юаня в цьому році буде підтримуватися на порівняно стабільному рівні, а регулятор не планує великих змін у своїй політиці.