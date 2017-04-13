В НБУ назвали найбільшого покупця української "дочки" "Сбербанку"

Національний банк України отримав пакет документів від інвестора для погодження набуття істотної участі в українському дочірньому банку російського "Сбербанку", згідно з яким інвестором виступає громадянин Великобританії та Російській Федерації Саїд Михайлович Гуцерієв.

Читайте також"Сбербанк" розраховує піти з України без ексцесів - заява банку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацбанку, зазначений інвестор має намір придбати 77,5% акцій "Сбербанку", а отримані від Гуцерієва документи зареєстровані та перебувають на розгляді.

Разом з тим, посилаючись на представлене разом з пакетом документів схематичне зображення майбутньої структури власності "Сбербанку", Нацбанк повідомив, що в разі придбання інвестором істотної участі найближчим часом очікується надання пакету документів від ще одного інвестора – "Норвік Банку" (JSC "Norvik Banka"), який має намір придбати 22,5% акцій "Сбербанку".

Також повідомляється, що згідно з чинним законодавством НБУ розглядає такі документи протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета, при цьому регулятор проводить перевірку ділової репутації інвестора, його фінансового стану та джерел походження коштів.

"Національний банк України має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати істотну участь у банку", – зазначив регулятор.

Як повідомляв УНІАН, російський "Сбербанк" 27 березня оголосив про укладення договору про продаж 100% акцій дочірнього українського банку консорціуму інвесторів з участю латвійського "Норвик Банку", підконтрольного російському бізнесменові Григорію Гусельникова і приватної компанії з Білорусі.

Дочірній банк російського "Сбербанку" в Україні працює на ринку України з 2001 року і є одним з найбільших банків за обсягом активів.