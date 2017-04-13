Нацбанк сьогодні розглядатиме питання щодо облікової ставки

Правління Національного банку України сьогодні, 13 квітня, буде розглядати питання щодо облікової ставки, яка раніше 3 місяці поспіль залишалася на рівні 14%.

Про це свідчить графік проведення засідань правління з питань монетарної політики, опублікований на сайті регулятора.

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Думки експертів щодо можливого рішення НБУ розділилися.

Так, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що НБУ ухвалить рішення про символічне зниження ставки на 0,5 п. п. до 13,5%.

"По-перше, інфляція виглядає трохи краще прогнозів НБУ, якщо вірити їх останнього релізу. По-друге, ми отримали гроші від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу, що зміцнило впевненість у гривні, і НБУ в останні дні навіть відновив скупку валюти. По-третє, напевно, було б правильно додати трохи позитиву в новинний потік НБУ після оголошення про відхід Гонтарєвої", - пояснив він.

На думку експерта, те, що ставка вже п'ять місяців не змінюється при покращенні макроситуації, виглядає якось нелогічно.

Аналітик Dragon Capital Сергій Фурса вважає, що ставка залишиться без змін, оскільки показник інфляції в березні був високим – на рівні 15% в річному вираженні. "Ставка залишиться без змін. Поки точно не час", - прогнозує експерт.

Нагадаємо, сьогоднішній монетарний брифінг може виявитися останнім в каденції голови НБУ Валерії Гонтаревої, оскільки вона подала президенту України Петру Порошенку заяву про відставку 10 травня, а наступний запланований брифінг за графіком на 25 травня.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня, як і два попередні місяці поспіль, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні в 14% річних, щоб нівелювати ризики для досягнення поставлених цілей по інфляції.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2017 року порівняно з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, порівняно з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року, порівняно з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.