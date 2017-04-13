Рада ратифікувала конвенцію про уникнення подвійного оподаткування з Мальтою

Верховна Рада України ухвалила закон про ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від сплати податків на доходи.

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За прийняття відповідного законопроекту №0141 про ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом Республіки Мальта про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень від сплати податків на доходи і протоколу до неї у цілому проголосували 280 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Представляючи законопроект у парламенті, заступник міністра фінансів Юрій Буца зазначив, що метою даного документа є уникнення подвійного оподаткування доходів фізичних і юридичних осіб на територіях обох країн.

За його словами, конвенція також спрямована на попередження ухилень від сплати податків, усунення податкової дискримінації та створення механізмів для поліпшення співпраці між податковими органами України та Мальти шляхом забезпечення обміну податковою інформацією.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, ратифікація цієї конвенції дасть підприємцям обох країн гарантії того, що доходи, отримані ними від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також із джерел у цій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2013 року Україна і Мальта підписали Конвенцію і протокол до неї про уникнення подвійного оподаткування між країнами.

Відповідний законопроект №0141 був внесений урядом до Верховної Ради 6 квітня цього року.