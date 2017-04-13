Нацбанк здешевив кредити для економіки: знизив облікову ставку до 13%

Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку на 1 п.п. до 13% річних, після того як три попередні місяці поспіль зберігав її на рівні 14% річних.

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Як нагадали в НБУ, споживча інфляція в березні прискорилася до 15,1% в річному вираженні за рахунок ефекту бази порівняння і зростання виробничих витрат.

При цьому регулятор зазначив, що фактичне прискорення інфляції було очікуваним і виявилося нижчим за траєкторію прогнозу на рівні 16,4% річних відповідно до інфляційного звіту НБУ за січень.

«Відновлення циклу пом'якшення монетарної політики узгоджується з необхідністю досягнення цілей по інфляції в 2017-2019 роках і надасть підтримку темпам економічного зростання. Прогноз щодо інфляції і баланс ризиків для нього є визначальними для подальшого пом'якшення монетарної політики », - наголошується в повідомленні регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня, як і три попередні місяці поспіль, вирішив залишити облікову ставку на колишньому рівні в 14% річних.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2017 року в порівнянні з березнем 2016 року прискорилася до 15,1%, в порівнянні з лютим 2017 року - до 1,8%. З початку року, в порівнянні з груднем, зростання споживчих цін в Україні прискорилося до 3,9%.