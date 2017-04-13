НБУ підтвердив погіршені після запровадження блокади ОРДЛО прогнози для економіки

Національний банк України підтвердив макроекономічні прогнози для України, переглянуті наприкінці березня у зв'язку із запровадженням торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

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Як наголошується в матеріалах НБУ, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, у 2018 році – на рівні 3,2%, у 2019 році – на рівні 4%.

Дефіцит платіжного балансу, за оцінками НБУ, на кінець поточного року становитиме 4,3 млрд дол. США, або 4,4% ВВП, і залишатиметься на рівні 4,3 млрд дол. у 2018 і 2019 роках, знижуючись щодо ВВП до 4,1% і 3,7% відповідно.

Рівень міжнародних резервів становитиме 21,1 млрд дол. на кінець 2017 року і 26,2 млрд дол. на кінець 2018 року. При цьому регулятор зазначив, що визначальним фактором для прогнозу резервів залишається продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом і отримання пов'язаного з програмою МВФ фінансування.

Показник інфляції, як і раніше, регулятор очікує на рівні 9,1% за підсумками поточного року, 6% – за підсумками 2018 року і 5% – за підсумками 2019 року.

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Також Нацбанк залишив незмінними цільові орієнтири щодо інфляції: в межах 8% плюс-мінус 2 п. п. на 2017 рік, 6% плюс-мінус 2 п. п. на 2018 рік і 5% плюс-мінус 1 п. п. на 2019 рік.

«Основним ризиком для реалізації окресленого сценарію є те, наскільки ефективно приватний сектор і уряд зможуть мінімізувати втрати від припинення переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні АТО. Крім того, як і раніше, залишається істотним ризиком ризик безпосередньої ескалації бойових дій на сході України», – наголошується в матеріалах НБУ.

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд в оновленому Меморандумі за підсумками третього перегляду програми розширеного фінансування EFF для України оприлюднив прогнози, в тому числі погіршив показник очікуваного зростання ВВП у 2017 році до 2%. При цьому МВФ очікує, що середньострокова перспектива залишиться без змін і зростання економіки в 2018 році становитиме 3,2%, у 2019 році – 3,5%, у 2020 2021 роках – по 4%.

Показник інфляції, за прогнозами МВФ, знизиться до 10% у 2017 році, до 7% – у 2018, до 6% – у 2019 і до 5% – у 2020 і 2021 роках.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

ВВП України в цілому за 2016 рік порівняно з 2015 роком зріс на 2,3%, при цьому зростання зафіксовано вперше за останні 4 роки, після того як економіка України продемонструвала падіння на 9,8% у 2015 році і на 6,6% – у 2014 році, а в 2013 році зростання ВВП було нульовим.