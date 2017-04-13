Нацбанк з травня дозволить бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам

Національний банк України планує дозволити бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки з травня поточного року.

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Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева під час брифінгу.

«Національний банк завершив аналіз планів підприємств з виплати дивідендів за кордон і вирішив дати їм можливість провести репатріацію дивідендів за 2014 рік, 2015 і 2016 роки», - сказала голова НБУ.

За її словами, бізнес зможе скористатися цією можливістю з травня поточного року.

Голова НБУ повідомила, що з моменту надання дозволу Нацбанком виплати дивідендів за 2014 і 2015 роки, або з червня 2016 року, бізнес вже перерахував за кордон дивіденди на 1 млрд дол. США, при цьому купівля валюти на ці цілі рівномірно розподілялася у часі і тому не мала негативного впливу на валютний ринок.

При цьому Гонтарева зазначила, що регулятор спростив механізм репатріації дивідендів, і одна компанія зможе перерахувати до 5 млн дол. США протягом місяця.

Крім того, голова НБУ повідомила, що регулятор має намір дозволити банкам дострокове погашення кредитів нерезидентам з рейтингом не нижче "А" (міжнародний рейтинг інвестиційного класу), а також заборгованості банків за єврооблігаціями.

Крім цього, за словами Гонтаревої, Нацбанк має намір збільшити максимальний розмір передоплати за імпортними контрактами без застосування акредитивів.

«Ці кроки сприятимуть поліпшенню інвестиційного клімату в країні та спрощенню роботи підприємств-експортерів, які здійснюють імпорт для виробництва продукції, яка згодом продається за кордон. Водночас, жоден з цих кроків не призведе до дестабілізації ситуації на валютному ринку, оскільки прогнозна виплата дивідендів вже включена у наш платіжний баланс», - підкреслила голова НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у червні 2016 року дозволив репатріацію дивідендів, нарахованих іноземним інвесторам за 2014-2015 роки, встановивши обмеження на перерахування таких дивідендів за кордон на одну особу на місяць у межах більшого зі значень - еквівалента 1 млн дол. США, або 10% загального обсягу дивідендів до виплати.