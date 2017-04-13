"Ощадбанк" з початку року збільшив прибуток на 41%

Державний "Ощадбанк" за результатами роботи в першому кварталі 2017 року отримав чистий прибуток у розмірі 158,3 мільйона гривень, що на 46,2 мільйона гривень, або на 41,3% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба фінустанови.

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Згідно з повідомленням, активи банку в першому кварталі збільшилися на 15,8 мільярда гривень (на 7,5%) - до 226,4 мільярда гривень, вкладення в цінні папери зросли на 10,6 мільярда гривень (на 13,7%), обсяг депозитів юридичних і фізичних осіб зріс на 7,7 мільярда гривень (на 5,4%) - до 151,3 мільярда гривень.

"Нашим пріоритетом було відновлення прибуткової діяльності банку. Нам вдалося досягти цілі в 2016 році та утримати цю позитивну тенденцію в поточному році. "Ощадбанк" сьогодні є одним з небагатьох банків на ринку, який стабільно демонструє прибуткову діяльність", - цитуються в повідомленні слова голови правління банку Андрія Пишного.

Довідка УНІАН. "Державний ощадний банк України" ("Ощадбанк") зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 468,17 мільйона гривень чистого прибутку проти збитку в 12,3 мільярда гривень роком раніше.