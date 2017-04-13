Гройсман: у травні почнемо дискусію з депутатами щодо пенсійної, земельної реформ і приватизації

Кабінет міністрів України у травні розпочне дискусію з парламентом щодо пенсійної та земельної реформ, а також щодо приватизації державних підприємств.

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Про це повідомляється на сторінці прем'єр-міністра Володимира Гройсмана у Twitter.

«У травні почнемо дискусію з Парламентом щодо 3 проектів - пенсійної та земельної реформ, а також приватизації неефективних держкомпаній», - написав прем'єр.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабміну, Гройсман також зазначив, що уряд вже підготував проект пенсійної реформи і закінчує технічну роботу.

«Уряд підготував проект реформи, завершуємо технічну роботу. Що це нам дасть? Ми забезпечимо цього року перерахунок пенсій для 9 млн пенсіонерів з 12 млн. Ми забезпечимо оновлення (збільшення - УНІАН) пенсій від 200 грн на місяць до 1 тис. грн на місяць для більш як 5 млн пенсіонерів», - наголосив глава уряду.

При цьому, за словами Гройсмана, реформа не передбачає збільшення пенсійного віку.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман закликав народних депутатів підтримати п'ять запропонованих урядом реформ для забезпечення економічного зростання: пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти та медицини.

Кабмін 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпеченні ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.