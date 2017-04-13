Мінекономрозвитку підрахувало багатомільярдні збитки держпідприємств за попередні роки

Українські державні підприємства у 2012-2015 роках сумарно отримали 200 млрд грн збитків, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

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«Держпідприємства нам за 2012-2015 роки зазнали 200 млрд грн збитків», - написав він.

За словами заступника міністра, загальний стан держпідприємств є жалюгідним.

«Сумно підписувати фінплани (держпідприємств - УНІАН), де середня зарплата - мінімалка, інвестицій не планується, надій немає. При цьому популісти кричать - не можна нічого продавати, треба і далі тягнути гроші з кишень платників податків», - зазначив Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, чистий прибуток українських державних компаній у січні-вересні 2016 року становив 38,3 млрд грн, а сукупна вартість держактивів - 1,5 трлн грн.

Програма співпраці України з Міжнародним валютним фондом передбачає запуск масштабної приватизації державних активів у 2017 році.