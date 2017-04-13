Роботодавцям виплатять компенсації за призваних на військову службу працівників

Кабінет міністрів України схвалив рішення про виплату роботодавцям компенсації за 2014-2015 роки в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу в особливий період.

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Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, рішення схвалено шляхом внесення змін до постанови від 4 березня 2015 р. № 105.

Зазначається, що документ розроблено з метою врегулювання виплати компенсації за 2014-2015 роки підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам і фізичним особам – підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу в особливий період.

"Згідно з прийнятим урядом рішенням, роботодавці, які не отримали у 2015 році у повному обсязі зазначену компенсацію з державного бюджету, зможуть отримати її за рахунок коштів держбюджету на 2017 рік (за бюджетною програмою 2501350 "Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за 2014-2015 роки”)", - пояснили в Мінсоцполітики.

Передбачено, що така компенсація виплачуватиметься підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам – підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом.