Сорокаградусну основу державності зміцнили рублем: в Росії подорожчає горілка

Міністерство фінансів РФ направило в Мінюст наказ про збільшення мінімальної роздрібної ціни на горілку до 205 рублів (близько 97 гривень за поточним курсом) за пляшку 0,5 літра.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Читайте такожВ Україні знизилося виробництво горілки

«Ця ціна враховує зростання інфляції і акцизів, з одного боку, з іншого боку, збільшення вартості горілки не буде надмірним, не створить таким чином стимулів для збільшення тіньового ринку міцної алкогольної продукції», - сказали в прес-службі.

На даний момент мінімальна ціна на горілку становить 190 рублів (близько 90 гривень за поточним курсом) за 0,5 літра.

Нагадаємо, в грудні 2016 року в Україні горілка подорожчала майже на третину.