Нацбанк прогнозує $1 мільярд інвестицій цього року

Національний банк прогнозує приплив прямих іноземних інвестицій в економіку України в 2017 році на рівні 1 млрд дол., або на такому ж рівні, як у 2016 році.

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Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Дмитро Сологуб.

«Що стосується прямих іноземних інвестицій, наш прогноз на цей рік щодо надходження інвестицій такий самий, як і минулого року, тобто на 1 мільярд доларів»,- сказав Сологуб.

За його словами, за підсумками перших двох місяців року передумов збільшувати цей прогноз поки що немає, але наступного року очікується прискорення припливу інвестицій через прискорення структурних реформ і старт приватизації.

«Навіть 2,2 мільярда доларів, які ми очікуємо наступного року, не є такою великою сумою – це менш як 2% ВВП, тоді як країни нашого регіону в період активного росту залучали 6-8% ВВП на рік», - додав Сологуб.

За оцінками НБУ, значних надходжень інвестицій з Росії, яка за підсумками минулого року стала найбільшим інвестором України у зв'язку з проведенням докапіталізації дочірніх банків, не очікується, оскільки ці банки вже докапіталізовано і мають намір покинути ринок.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба статистики України оприлюднила дані, згідно з якими іноземні інвестори вклали в економіку України у 2016 році 4,4 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 17,1% більше за показник за 2015 рік на рівні 3,764 млрд дол.

За оцінками НБУ, приплив іноземних інвестицій в економіку України у 2016 році становив 3,4 млрд дол., у тому числі «живими» грошима надійшли кошти на суму 1,1 млрд дол., тоді як левова частка припливу інвестицій є конвертацією банками своїх кредитів перед материнськими структурами в капітал.