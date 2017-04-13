Фонд гарантування розповів про виведення грошей з банку "Київська Русь" через австрійський Meinl Bank

Фонд гарантування вкладів фізосіб звернувся до прокуратури за фактом виведення колишнім власником банку «Київська Русь» 44 млн дол. з банку в липні 2015 року з використанням кореспондентського рахунку в Meinl Bank Aktiengesellschaft (Австрія).

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Як повідомила прес-служба фонду, на кореспондентському рахунку банку «Київська Русь» в Meinl Bank в день введення тимчасової адміністрації, 19 березня 2015 року, було 44 млн дол. США, однак ці кошти в липні 2015 року були списані австрійським банком в рахунок виконання зобов'язань та погашення боргу компанії-нерезидента, фактичним власником якої був колишній власник банку «Київська Русь».

«На сьогодні за фактом протиправного заволодіння коштами банку колишнім його акціонером, за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування, органи прокуратури розпочали кримінальне провадження. Банк «Київська Русь» у вказаному кримінальному провадженні виступає потерпілою стороною», - наголошується в повідомленні фонду.

Також Фонд гарантування повідомив, що активи банку «Київська Русь» до введення тимчасової адміністрації, крім коррахунку в Meinl Bank, виводилися через схемне кредитування юридичних осіб і придбання або прийняття в заставу за кредитами «сміттєвих» цінних паперів.

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За інформацією фонду, незалежні оцінювачі оцінили ринкову вартість активів банку «Київська Русь» в 1,34 млрд грн, в той час як вартість активів банку його звітності становила 5,63 млрд грн, або в 4 рази більше.

При цьому, як наголошується в повідомленні, сума підтверджених вимог кредиторів банку становить 5,38 млрд грн, а вкладники фінустанови отримали відшкодування через Фонд гарантування в розмірі 2,13 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України за рекомендацією Фонду гарантування 17 липня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Київська Русь», в якому з 19 березня 2015 року працювала тимчасова адміністрація.

Банк «Київська Русь» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи великих банків. Основним акціонером банку, за даними НБУ, є Віктор Братко.