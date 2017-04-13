Гривня зміцнилася на міжбанку до 26,86 за долар

У четвер, 13 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,86 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,4827/28,5145 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 26,8642 грн/дол. Учасники ринку на цей час уклали 464 угоди на суму 257,46 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,84/26,87 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,5631/28,5950 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.