Банки Британії вперше з 2008 року хочуть скоротити видачу споживчих кредитів через Brexit

Більшість британських банків в найближчі три місяці планують уповільнити темпи видачі споживчих кредитів через Brexit, вперше з фінансової кризи 2008 року, випливає зі звіту Банку Англії (Bank of England, BoE) про стан кредитного ринку, опублікованого в четвер.

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Згідно з даними дослідження, проведеного з 20 лютого по 10 березня, в першому кварталі банки переглянули плани щодо видачі незабезпечених кредитів, в результаті чого показник доступності таких позик в британській банківській системі знизився на 6,6%. У наступні три місяці зниження цього показника, за даними Банку Англії, становитиме 18,8%, повідомляє Прайм.

Основна причина, що викликає тривогу у банків, скорочення купівельної спроможності британців і рівня споживання в 2017 році на фоні Brexit і ослаблення курсу фунта.

Банки також побоюються, що компанії скоротять свої інвестиції в бізнес в умовах невизначеності, що негативно позначиться на кредитуванні корпоративного сектора.

Втім, Банк Англії поки не очікує погіршення економічної ситуації в країні. На лютневому засіданні комітету з грошової політики регулятор поліпшив свій прогноз зростання ВВП до 2% з 1,4% у 2017 році і очікує зростання на рівні 1,6% в 2018 році і 1,7% - в 2019 році.

Бюро бюджетної відповідальності (ORB) при уряді Великобританії в березні представило оптимістичніші очікування на 2018 рік - зростання ВВП збільшено до 2% з 1,4%.