Нацбанк зміцнив гривню до долара, але опустив до євро
09:55, 14 квітня 2017Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 14 квітня: 100 USD – 2686.4209 грн; 100 EUR – 2855.6654 грн; 10 RUR – 4.7462 грн.
Ілюстрація REUTERS
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
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100 USD США – 2686.4209 (13 квітня – 2687.5671)
100 EUR – 2855.6654 (13 квітня – 2850.1649)
10 RUR – 4.7462 (13 квітня – 4.7353)
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 13 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,83/26,86 грн/дол.
Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 28,4827/28,5145 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 грн/рубль.
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