Гройсман: коли у нас буде розвинена економіка, зможемо збільшити оборонний бюджет вдвічі

Україна зможе збільшити оборонний бюджет удвічі з нинішніх 130 млрд грн за умови розвитку вітчизняної економіки.

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Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

«Я хочу наголосити, ми маємо 130 млрд грн бюджету українського війська, нашої безпеки і оборони, але я вважаю, що найкращими і найяскравішими оплесками буде збільшення вдвічі оборонного бюджету нашої країни. А це можна буде зробити, коли у нас буде розвинена економіка», - сказав Гройсман.

«Економіка не терпить популізму, і ми повинні його викорінити з цієї зали», - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України в ніч на 21 грудня прийняла в цілому підготовлений урядом проект державного бюджету на 2017 рік з дефіцитом 3% і закладеним зростанням економіки також в 3%.

Доходи держбюджету встановлені в сумі 721,4 млрд грн, витрати - в сумі 790,4млрд грн. Граничний рівень дефіциту - 77,5 млрд грн. Фінансування оборони країни було збільшено на 5,9 млрд.

На фінансування сфери оборони і безпеки в 2016 році було виділено понад 113 млрд грн. У 2017 році фінансування оборонного сектору було збільшено до 129 млрд грн.