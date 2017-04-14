НБУ продовжив валютну лібералізацію: дозволив банкам достроково погашати кредити на користь нерезидентів

Національний банк України продовжив лібералізацію на валютному ринку, дозволивши банкам достроково погашати кредити перед банками-нерезидентами з рейтингом не нижче «А3»/ «А-» провідних світових рейтингових компаній Fitch Ratings, Standard&Рoor's або Moody's.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №33, яка набирає чинності сьогодні, 14 квітня.

Згідно з документом, також банки зможуть достроково погашати заборгованість за кредитами, наданими іноземними кредиторами за рахунок коштів, отриманих від розміщення боргових цінних паперів за межами України.

За оцінками НБУ, ці кроки будуть сприяти поліпшенню інвестиційного клімату в країні та спрощенню роботи експортерів, але не призведуть до дестабілізації на валютному ринку.

Також Нацбанк підвищивши в 5 разів - до 5 млн дол. США максимальний розмір передоплати за імпортними контрактами, для яких не потрібне використання акредитивної форми розрахунків з підтвердженням першокласного банку.

Як наголошується в повідомленні НБУ, досвід збільшення цього ліміту в 2 рази - до 1 млн дол. у вересні минулого року показав, що цей крок не матиме значного впливу на обсяг таких платежів.

Раніше Національний банк дозволив бізнесу виплачувати дивіденди іноземним інвесторам за 2014-2016 роки, при цьому максимальна сума відповідних перерахувань за кордон збільшена в 5 разів – до 5 млн дол. протягом місяця. Бізнес зможе скористатися цією можливістю з травня поточного року.

За оцінками регулятора, з моменту дозволу Нацбанком виплати дивідендів за 2014 і 2015 роки, або з червня 2016 року, бізнес вже перерахував за кордон дивіденди на 1 млрд дол. США, при цьому купівля валюти на ці цілі рівномірно розподілялася в часі і тому не мала негативного впливу на валютний ринок.

Як повідомляв УНІАН, у рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує пом'якшити обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

Зокрема, з 5 квітня Нацбанк підвищив ліміт купівлі готівкової валюти для громадян в 12,5 раза – до 150 тис. грн на добу, а також знизив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами до 50% з 65%, передбачених раніше.