"Я вірю в успіх": Гройсман готовий нести політичну відповідальність за реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман готовий нести політичну відповідальність за успіх п'яти запропонованих урядом реформ для забезпечення економічного зростання: пенсійну і земельну реформи, публічну приватизацію, а також реформи освіти і медицини.

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Про це він заявив у ході виступу в парламенті під час Години запитань до уряду.

«П'ять ключових реформ, і зміни будуть відчутні. І я готовий за успіх цих реформ нести всю політичну відповідальність, але я вірю в успіх реформ», - сказав Гройсман.

Прем'єр у черговий раз закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути і прийняти пакет реформ, які дадуть змогу змінити макроекономічну ситуацію, забезпечити зростання економіки в країні і стійкий соціальний захист.

Прем'єр-міністр підкреслив, що запропоновані урядом реформи дадуть змогу кожному українцю відчути зміни в житті.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 3 квітня затвердив середньостроковий план розвитку країни до 2020 року, який базується на досягненні сталого економічного зростання на 4-5% ВВП на рік, забезпеченні ефективного державного управління, розвитку людського капіталу, верховенстві права, а також розвитку оборонного сектору.

Пенсійна реформа, яку пропонує уряд, передбачає скасування оподаткування пенсій, підвищення пенсій з 1 жовтня для більш ніж 5 млн пенсіонерів, а також усунення дефіциту пенсійного фонду до 2024 року. Земельна реформа передбачає скасування мораторію на продаж землі між фізичними особами-громадянами України з максимальним розміром ділянки в 200 га на одного покупця.