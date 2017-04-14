Український бізнес очікує пожвавлення ділової активності – дослідження НБУ

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2017 року підвищився до 113,3% із 108,7% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують пожвавлення ділової активності четвертий квартал поспіль.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на результати опитування регулятором керівників підприємств, оптимістично налаштовані компанії всіх видів економічної діяльності, при цьому найбільше – керівники підприємств транспорту і зв'язку, а також переробної промисловості.

Згідно з опитуванням, у першому кварталі на тлі незначного посилення девальваційних процесів бізнес послабив інфляційні очікування до 15,6% із 16,2% у четвертому кварталі 2016 року.

За оцінками підприємств, основними чинниками впливу на зростання споживчих цін залишаються обмінний курс і витрати на виробництво.

Разом з тим, компанії очікують посилення впливу податкових змін на динаміку інфляційних процесів.

Як повідомляв УНІАН, український бізнес наприкінці 2016 року суттєво покращив свої очікування щодо обсягів виробництва товарів і послуг у 2017 році, при цьому підприємства погіршили свої очікування щодо рівня інфляції на 2017 рік.