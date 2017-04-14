Гройсман: за 25 років у країні склалася "шалено корумпована система ДФС"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав український парламент взяти участь у реформуванні Державної фіскальної служби і пообіцяв, що уряд зі свого боку зробить все від нього залежне.

Читайте такожКабмін скасував кадрові конкурси в ДФС – готує новий порядок їх проведення

Про це Гройсман повідомив у ході Години запитань до уряду, відповідаючи на запитання народного депутата про те, коли уряд підпише і оприлюднить концепцію реформування Фіскальної служби, ухвалену Кабміном у березні.

«Я хотів ще раз підкреслити, що ми нарешті беремо і робимо, про це свідчать цифри... Потрібно розділити законодавчу роботу і виконавчу. Приймайте закони, які ви вважаєте за необхідне, а ми їх будемо впроваджувати... Ми свою роботу робимо, і зробимо її ефективно», – сказав прем'єр.

При цьому він зазначив, що за 25 років у країні склалася «шалено корумпована система ДФС», яку необхідно очищати, оновлювати і змінювати.

Гройсман нагадав, що з 1 квітня запущено електронний реєстр ПДВ, щоб зробити прозорим відшкодування одного з найкорумпованіших податків у країні.

Глава уряду також зазначив, що Кабмін затвердить і оприлюднить концепцію реформування Фіскальної служби після її доопрацювання.

«Постанови уряду розробляємо, визначаємо своєчасність і необхідність прийняття для того, щоб забезпечувати реорганізацію, і після того, як ми їх доопрацюємо і їх буде прийнято з доопрацюванням в уряді, їх буде опубліковано», – сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у березні Кабінет міністрів України затвердив концепцію реформування системи органів, які реалізують державну податкову і митну політику.

Державна фіскальна служба, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

За словами глави Кабміну Володимира Гройсмана, ДФС була і залишається чемпіоном за кількістю скарг з боку бізнесу на роботу органів влади в Україні. У зв'язку з цим реформа ДФС є одним з пріоритетів роботи уряду.