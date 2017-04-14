Український бізнес очікує курс гривні на рівні 27-30 за долар – опитування НБУ

Більшість представників українського бізнесу (63,5%) прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 27-30 гривні/долар.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в першому кварталі 2017 року для оцінки Індексу ділових очікувань, опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу очікується на рівні 29,44 гривні/долар, що гірше прогнозованого в четвертому кварталі 2016 року показника на рівні 29,16 гривні/долар.

Разом з тим, частка респондентів, які очікують зниження вартості гривні до долара в наступні 12 місяців, скоротилася до 86,5% до 89% у четвертому кварталі 2016 року.

Повідомляється, що в період проведення опитування середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середньому становив 27,06 гривні/долар, а його щоденні коливання не перевищували 1,2% від середнього значення. У четвертому кварталі 2016 року середньозважений курс в середньому становив 25,78 гривні/долар, а щоденні коливання – близько 3%.

Як повідомляв УНІАН, Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2017 року підвищився до 113,3% з 108,7% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують пожвавлення ділової активності четвертий квартал поспіль.