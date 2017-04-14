Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні скоротився в 1,8 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-лютий 2017 року становив 423,2 млн дол., що в 1,8 разу нижче за дефіцит за аналогічний період попереднього року на рівні 756,1 млн. дол.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів із України за цей період зріс на 32,7%, імпорт – на 22,1%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94 (за січень-лютий 2016 року – 0,86), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами зі 198 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 16,2%, до 2,437 млрд дол. і становив 38,9% у загальному обсягу експорту.

Імпорт товарів із країн ЄС збільшився на 13,4% – до 2,790 млрд дол. і становив 41,7% в загальному обсягу імпорту.

Експорт товарів до Росії зріс на 54,4% – до 576,6 млн дол. або 9,2% загального обсягу, імпорт товарів із РФ зріс на 78,8% – до 1,016 млрд дол. або 15,2% у загальному обсягу.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 млрд дол. проти 610,7 млн. дол. профіциту за 2015 рік.