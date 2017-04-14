Український бізнес прогнозує зростання споживчих цін на 15,6%

Український бізнес прогнозує зростання споживчих цін у найближчі 12 місяців на 15,6%, що нижче попереднього прогнозу кварталу на рівні 16,2%. Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в першому кварталі 2017 року.

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Як зазначається у звіті за результатами опитування, у першому кварталі зросла частка респондентів, які прогнозують зростання споживчих цін не вище 15% або їх зниження, до 54% з 50,7% в четвертому кварталі 2016 року.

Основними факторами впливу на зростання цін бізнес назвав обмінний курс (77,9%) і витрати на виробництво (70,9%), але при цьому очікує деякого ослаблення впливу курсу.

За оцінками бізнесу, значно посилиться вплив на ціни податкових змін (30,2% відповідей, або на 10,4 в.п. більше попереднього кварталу).

Менше всього на індекс споживчих цін, на думку бізнесу, буде впливати динаміка пропозиції грошей в економіці (8,0%, зниження на 1,1 в. п.).

Як повідомляв УНІАН, Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у першому кварталі 2017 року підвищився до 113,3% з 108,7% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують пожвавлення ділової активності четвертий квартал поспіль.