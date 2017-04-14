Гривня йде на вихідні з курсом 26,84 за долар

У п'ятницю, 14 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,81/26,84 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4829/28,5121 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8121 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 468 угоди на суму 249,16 мільйона доларів.