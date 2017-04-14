Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,81 за долар
Офіційний курс НБУ на 18 квітня: 100 USD – 2681,2058 гривні; 100 EUR – 2850,1218 гривні; 10 RUR – 4,7628 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 квітня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2681,2058 (14 квітня – 2686,4209)
100 EUR – 2850,1218 (14 квітня – 2855,6654)
10 RUR – 4,7628 (14 квітня – 4,7462)
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Як повідомляв УНІАН, 14 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,81/26,84 гривні/долар.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4829/28,5121 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4694/0,4704 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,8121 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 468 угоди на суму 249,16 мільйона доларів.