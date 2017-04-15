Порошенко схвалив запровадження середньострокового бюджетного планування

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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Законом одноразово переноситься строк подачі Міністерством фінансів основних напрямків бюджетної політики з 1 квітня до 1 червня. Закон дозволить уже в 2017 році перейти на середньострокове бюджетне планування: сформувати бюджет і прогнози на наступні три роки.

Йдеться про те, що використання актуальних макроекономічних показників дозволить зробити точніші прогнози.