Порошенко схвалив запровадження середньострокового бюджетного планування
03:36, 15 квітня 2017Фінанси
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Закон дозволить уже в 2017 році перейти на середньострокове бюджетне планування.
Президент України Петро Порошенко підписав закон / Фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
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Законом одноразово переноситься строк подачі Міністерством фінансів основних напрямків бюджетної політики з 1 квітня до 1 червня. Закон дозволить уже в 2017 році перейти на середньострокове бюджетне планування: сформувати бюджет і прогнози на наступні три роки.
Йдеться про те, що використання актуальних макроекономічних показників дозволить зробити точніші прогнози.
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