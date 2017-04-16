Подорожчало все: ціна домашньої паски цього року зросла на третину - МЕРТ (інфографіка)

Вартість випікання великодньої паски у 2017 році зросла на 35,3%, порівняно з минулим роком, - до 30 грн.

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Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши так званий "Індекс паски".

"Напередодні Великодніх свят наша команда аналітиків вже вдруге поспіль вирішила дослідити динаміку вартості випікання святкової паски в 2017 році порівняно з 2016 роком. В ході дослідження ми виявили, що випікання паски в домашніх умовах коштуватиме 29,81 грн, що на 35,3% дорожче, ніж в 2016 році", - говориться у повідомленні.

У МЕРТ констатували, що ціни зросли майже на всі інгредієнти. Найбільше - на 34% - подорожчало вершкове масло. Воно ж найсуттєвіше вплинуло на зростання кінцевої вартості домашньої паски, оскільки частка вершкового масла становить близько 30% її вартості.

Ціни на борошно зросли на 8,9% - до 9,26 грн, молоко – 34,3% (16,63 грн), родзинки - 17,8% (106 грн), сіль - 6,2% (4,76 грн), дріжджі – 5,9% (5,19 грн), олія – 6,5% (32,85 грн), яйця – 12,9% (10,87 грн), цукор – 17,5% (16,48 грн).

Разом з тим цукрова пудра вже три роки поспіль коштує 40 грн за кілограм.

У повідомленні вказується, що, згідно з консенсус-прогнозом Мінекономрозвитку, інфляція в 2017 році утримається на рівні 11% (грудень 2017 до грудня 2016).

"Звертаємо вашу увагу, що "Індекс паски" не є офіційним макроекономічним показником, не відображає інфляцію чи індекс споживчих цін. Всі розрахунки - приблизні, здійснені на основі моніторингу Державної служби статистики цін на соціально значущі товари та експертної оцінки Мінекономрозвитку", - пояснюється у повідомленні.