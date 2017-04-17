Економіка Китаю зростає швидшими темпами, ніж очікувалося: у першому кварталі 2017 року обсяг ВВП другої за величиною економіки в світі збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 6,9 відсотка, повідомило статистичне відомство країни, передає «Німецька хвиля».

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Минулого року економіка КНР зросла на 6,7 відсотка. Це були найгірші показники за 26 років. В останньому кварталі 2016 року темпи зростання економіки КНР, однак, збільшилися до 6,8 відсотка.

На поточний рік уряд в Пекіні прогнозував зростання в обсязі лише близько 6,5 відсотка.

Тим часом експерти вказують на небезпеку для економіки КНР таких ризиків, як зростання заборгованості, посилення напруженості на Корейському півострові і неврегульований торговельний конфлікт зі США.