Нацбанк перерахує до держбюджету більше 44 мільярдів гривень

Рада Національного банку України затвердила розподіл прибутку регулятора за 2016 рік у сумі 59,451 мдрд грн.

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Як повідомив голова Ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в соцмережі Facebook, 15,071 млрд грн прибутку буде спрямовано на формування загальних резервів власного капіталу Нацбанку, 44,379 млрд грн – підлягає перерахуванню в державний бюджет України в 2017 році.

Також Данилишин повідомив, що Рада НБУ взяла до уваги висновок аудиторської компанії «Делойт енд Туш ЮСК» про консолідовану фінансову звітність Нацбанку за підсумками 2016 року, затвердила звіт про виконання кошторису адміністративних витрат та консолідовану фінансову звітність НБУ за 2016 рік.

За інформацією Данилишина, консолідована фінансова звітність НБУ за 2016 рік буде опублікована на сайті регулятора.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році перерахував до держбюджету 38,16 млрд грн прибутку, отриманого за 2015 рік.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає перерахування прибутку НБУ в казну в обсягу не менш як 45 млрд грн.