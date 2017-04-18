МВФ: в Україні передчасно вводити накопичувальну пенсійну систему

Міжнародний валютний фонд вважає передчасним введення другого рівня пенсійної системи в Україні.

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Про це написав голова місії МВФ в Україні Рон ван Роден у своїй статті для ЕП.

"Введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) в доповнення до діючої системи, на чому деякі наполягають, не буде мати особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків діючої системи", - пише ван Роден.

"Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків та нормативно-правову базу в Україні", - вважає голова місії МВФ в Україні.

Також він вважає, що Україна насамперед повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів в пенсійну систему і збільшити надходження до Пенсійного фонду.

Раніше в МВФ заявили, що Україна не може дозволити собі зволікати з всеосяжною пенсійною реформою, у тому числі шляхом підвищення ефективного пенсійного віку.