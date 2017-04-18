Одеська митниця похвалилася рекордними перерахуваннями до держбюджету - 2,2 мільярда за місяць

Одеська митниця у березні цього року перерахувала до державного бюджету близько 2,24 млрд грн митних платежів, що є рекордною сумою для зазначеної митниці.

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«Цей показник є рекордним. За всю історію Одеської митниці часів незалежності жодного разу сума щомісячних надходжень не досягала навіть 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні управління Державної фіскальної служби в Одеській області.

Згідно з повідомленням, всього впродовж першого кварталу 2017 року Одеською митницею зібрано понад 4,803 млрд грн митних платежів, що на 1,760 млрд грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв подолати корупцію на всіх українських митницях і створити сприятливі умови для розвитку конкуренції та легального бізнесу в нашій країні. За його словами, в середині березня на Одеську митницю була направлена спеціальна група з 17 осіб для правильної організації роботи на митниці. Гройсман зазначив, що всього за 5 днів Одеська митниця забезпечила виконання місячного плану.

У жовтні 2015 року начальником Одеської митниці була призначена Юлія Марушевська, яка входила в команду екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі. У 2015 році Саакашвілі неодноразово заявляв, що Одеська митниця керується в «ручному режимі» - з «найвищими тарифами, які спускаються з центру», а вантажі «в ручному режимі розподіляються по інших митницях», позбавляючи одеських митників заробітку. Тим не менш, після призначення на посаду Марушевської ситуація зі збиранням митних платежів на Одеській митниці не покращилася.

На початку червня 2016 року екс-голова Фіскальної служби Роман Насіров заявив, що звільнить Марушевську з посади керівника Одеської митниці до осені. Він мотивував це тим, зокрема, що Одеська митниця не виконує плани, погано здійснює контроль вантажів.

У свою чергу Марушевська звинуватила керівництво Державної фіскальної служби у перешкоджанні реформуванню митниці, а також заявила про тиск на співробітників відомства. Наказом Державної фіскальної служби України Марушевська була звільнена з посади начальника Одеської митниці в грудні 2016 року.

На початку квітня Державна фіскальна служба визначила переможців конкурсу на посади начальників Одеської, Івано-Франківської та Тернопільської митниць.

Згідно з повідомленням на сайті ДФС, переможцем конкурсу на посаду начальника Одеської митниці став Олександр Власов - начальник Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення антитерористичної операції ДФС, керівник Міжвідомчого цільового центру із запобігання і виявлення порушень законодавства з питань державної митної справи при Міністерстві фінансів України.