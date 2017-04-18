Платоспроможні банки України за два місяці заробили майже 4 мільярди гривень

Платоспроможні банки в січні-лютому 2017 року одержали 3,733 млрд грн чистого прибутку проти 1,971 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи банків за цей період зросли на 18,9% - до 29,502 млрд грн за рахунок зростання комісійних доходів.

Водночас, витрати банків знизилися на 3,8% - до 25,769 млрд грн за рахунок процентних та інших операційних витрат.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, банківська система України за підсумками 2016 року оновила історичний максимум за збитками, одержавши негативний результат на рівні 159 млрд грн. З урахуванням неплатоспроможних банків збиток банківської системи становив 160,143 млрд грн.

Попередній рекордний збиток банківської системи України було зафіксовано в 2015 році, коли негативний фінансовий результат працюючих банків становив 66,6 млрд грн.