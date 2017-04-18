"Жахливий непрофесіоналізм": Розенко заявив, що голова місії МВФ в Україні не розуміє наших реалій

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко поставив під сумнів професійні здібності голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Рона ван Родена. Про це він написав у Facebook.

Зокрема, коментуючи статтю ван Родена на ЕП на тему реформування пенсійної системи, він зазначив, що голова місії МВФ не розуміє українських реалій.

"Після слів "експерта", що "основна структура пенсійної системи не змінилася з радянських часів", пропало всяке бажання читати цю всю маячню до кінця...", - написав Розенко.

"Ну а сентенції на тему запровадження другого рівня – взагалі "no comment". Людина просто не розуміє, що це таке і як воно все працює... Жахливий непрофесіоналізм!!!", - додав він.

У своїй статті ван Роден заявив, що "введення так званої накопичувальної пенсійної системи (другий рівень) в доповнення до діючої системи, на чому деякі наполягають, не буде мати особливого сенсу без попереднього виправлення недоліків діючої системи".

"Введення накопичувальної системи було б передчасним, враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків та нормативно-правову базу в Україні", - написав голова місії МВФ.